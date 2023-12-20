Putin'den ABD'ye Ukrayna için flaş teklif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın geleceği konusunda ABD ve Avrupa ile görüşmeye açık olduklarını ancak bunu kendi ulusal çıkarlarına göre yapacaklarını belirtti.

Putin, 2022’de Ukrayna’ya müdahale eden Rusya’nın barış için hazır olduğunu söylese de, Batı, Rus liderin ABD başkanlık seçimlerinden sonra bu konuda somut adımlar atmasını bekliyor.

'ULUSAL ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ'

Putin, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda, “Rusya’ya karşı saldırgan tutum sergileyen Ukrayna, Avrupa ve ABD, müzakere istiyorlar mı? İstiyorlarsa yapsınlar. Ama biz bunu ulusal çıkarlarımızı koruyarak yapacağız.” dedi.

Putin, “Bizim hakkımız olanı bırakmayacağız” diyerek, Rusya’nın Avrupa ile çatışma arayışında olmadığını da ekledi. Rusya, şu anda Ukrayna’nın uluslararası olarak tanınan topraklarının yaklaşık yüzde 17,5’ine sahip.

Rusya, 2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra, geçen yıl Ukrayna’nın dört bölgesinde de hak talep etti ve bunların bir kısmını ele geçirdi. Kiev ise, Rus askerleri Ukrayna topraklarından tamamen çekilene kadar mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Alexander Bortnikov ve diğer üst düzey askeri yetkililerin katıldığı savunma bakanlığı toplantısında konuştu.

Rus lider, savaş alanındaki üstünlüğün Rus birliklerinde olduğunu söyledi. Putin, “Özel askeri operasyonun amaçlarından vazgeçmeyeceğiz.” diyerek, Rusya’nın daha iyi askeri iletişim, keşif, hedefleme ve uydu sistemlerine ihtiyacı olduğunu da vurguladı. Rusya’nın savunma sanayisinin savaşın gerektirdiği ihtiyaçlara Batı’dan daha çabuk cevap verdiğini ve Rusya’nın nükleer gücünü güçlendirmeye ve savaşa hazır tutmaya devam edeceğini söyledi.

Putin, ayrıca, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin “10 yıl sonra da olsa, 20 yıl sonra da olsa kabul edilemez” olduğunu ifade etti. Şoygu, Rusya’nın tank, insansız hava aracı ve top mermisi üretiminin Şubat 2022’den bu yana sırasıyla 5,6 kat, 16,8 kat ve 17,5 kat arttığını bildirdi. Şoygu, Rusya’nın 2023’te 490 bin sözleşmeli ve gönüllü asker alarak ordusunu güçlendirdiğini, gelecek yıl ise sözleşmeli asker sayısını 745 bine çıkarmayı hedeflediğini belirtti.