Putin’den Erdoğan’a yeni yıl mesajı

Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan mesajda, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ederek, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin pek çok alanda geliştiğini belirtti. Mesajda, iki ülkenin bölgesel sorunların çözümünde işbirliği yaptığı, büyük ortak projeleri (Akkuyu ve Gaz dağıtım merkezi) başarıyla hayata geçirdiği kaydedildi. Putin, mesajında “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya’da güvenlik ve istikrarı pekiştirmek ve dost halklarımızın çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle geliştirmek için siyasi diyalog ve işbirliğine devam edeceğimize inanıyorum” dedi.