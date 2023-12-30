Putin’den Erdoğan’a yeni yıl mesajı

Kaynak: DHA
Putin’den Erdoğan’a yeni yıl mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj gönderdi.

Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan mesajda, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ederek, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin pek çok alanda geliştiğini belirtti. Mesajda, iki ülkenin bölgesel sorunların çözümünde işbirliği yaptığı, büyük ortak projeleri (Akkuyu ve Gaz dağıtım merkezi) başarıyla hayata geçirdiği kaydedildi. Putin, mesajında “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya’da güvenlik ve istikrarı pekiştirmek ve dost halklarımızın çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle geliştirmek için siyasi diyalog ve işbirliğine devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

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