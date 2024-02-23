Putin’den süpersonik askeri uçakla gözdağı. Nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor

Rus Devlet Medyasında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş başlıklarını taşıyabilen bir süpersonik askeri uçakta test sürüşü yaptı.

Medyada servis edilen görüntülerde Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Putin "Tu-160M" ile uçması yer alıyor.

NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemiş Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamasında, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını belirtmişti.

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabildiği aktarıldı.