Putin'den Türkiye talimatı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye 2 adet amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini açıkladı.

KAYNAK: AA
Putin'den Türkiye talimatı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından Bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.

Uçakların Muğla ve İzmir’deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır.

Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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