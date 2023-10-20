Putin’den Ukrayna sınırındaki birliklere ziyaret

Rusya lideri Putin, Rostov bölgesinde Rus ordusunun karargahını ziyaret etti.

KAYNAK: AA
Putin’den Ukrayna sınırındaki birliklere ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki karargahını ziyaret etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Perm şehrinden dönüşünde gece yarısı Rostov-na-Donu şehrindeki Rusya Silahlı Kuvvetlerinin karargahına geldi.

Karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” ile ilgili son durum hakkında rapor alan Putin, Savunma Bakanlığının diğer yöneticileriyle de toplantı yaptı.

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BIDEN: UKRAYNA’YA DESTEK SÜRECEK

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Ukraynalı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ele aldı

Biden, Zelenskiy’e, Rusya’nın “saldırgan savaşına karşı” Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve demokratik geleceğini savunmasına yönelik güçlü desteğin süreceğini vurguladı.

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