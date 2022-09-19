Putin'e Troçki'nin kaldığı köşkü tahsis edebiliriz!

Putin'in şu zamanda Türkiye'ye ihtiyacı var. Ukrayna'ya saldırısı onu bitirecek gibi görünüyor. Üç beş günde Kiev'e gireceğini hesap etmiş, kışın ortasında, 24 Şubat'ta saldırıya geçmiş ama geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu gidişle Donbas'tan da, Kırım'dan da geri adım atacak gibi görünüyor.

Ukrayna'nın yalnız kalacağını düşünmüştü. Batı Avrupa-ABD), Ukrayna'ya kasasını da açtı, silah depolarını da. İstihbarat da Batı'dan akıl da...

Avrupa gaz temin etmekte güçlük çekse de zaman içinde bir yol bulacaktır. Savaş ilânihaye sürmeyecek. Avrupalılar, şimdilik titreyecekler.

Putin'in galip gelmesi demek, Batı için bir kâbustur. İstediği gibi oynayacaktır.

Bir tarafta Yunanistan, bir tarafta Ermenistan, bir tarafta Kıbrıs varken, Batı bize hep mesafeli kalacak. Asıl İsrail'i katmalıyız. İsrail, Batı-Türkiye tahterevallisinin görünmez ağırlık noktasıdır. (Şuuraltında yatan "Şark Meselesi"ni de akılda tutmalıyız.)

Öyle bir yerdeyiz ki, Batı'ya yanaşsan da yanaşmasan da AİHM'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarını uygulasan da hiçbir şey değişmeyecek.

(Ara not: O. Kavala boşu boşuna hapiste. Bir de ömür boyu hapis cezası verdiler. Selahattin'le, Osman Kavala'yı eşit tutmayalım. Selahattin için AİHM kararı çıktığında, İmralı'da Abdullah Öcalan muhakeme edilirken, savcılık makamında oturan, kamuoyunun yakından tanıdığı Talat Şalk'la konuşmuştum. Millî hassasiyetini bildiğim Talat Şalk "Adam dört seneden beri tutuklu. AİHM'in kararını doğru buluyorum. Bizim de kurallara uymamız gerekiyor." demişti. Ben de "- Ama şöyle deniyor: Bizde daha iç hukuk bitirilmedi, AİHM'ye gittiler, deniyor." diye söze girmiştim. Cevabı: "AİHM'in bu şekilde uygulamaları var. Kararı ters değil. AİHM terörü savunmaz." idi. (Konuşmanın tamamını isimlerden girip okuyabilirsiniz.) Bu cevapta benim asıl dikkatimi çeken, Talat Şalk'ın AİHM için "AİHM terörü savunmaz." sözü. AİHM, İspanya'da Bask bölgesinde silahlı güç ETA'yla iç içe olan Batasuna'nın kapatılmasını doğru bulmuştu. HDP'nin dosyası, kılı kırk yarmaktan helâk olan AYM'de! HDP kapatılırsa AİHM'ye gideceklerdir. Hiç sanmıyorum ki AİHM, Batasuna ile kıyaslanmayacak derecede terörle iç içe olan HDP kararını yerinde bulsun!)

Rusya diyorduk, Batı diyorduk...

Rusya başlı başına dert. Şu anda Putin, bize karşı çok sakin, çok uyumlu. Üstelik ara ara Ukrayna'ya desteğimizi açıkladığımız ve özellikle Kırım, Rusya'da değil, Ukrayna'da kalmalı dediğimiz hâlde.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı, üyeleri ve kıyısından geçenler, Özbekistan-Semekant'ta bir araya geldiler. Bizim "Propaganda Başkanlığımız"ın PİAR çalışmalarına göre, R. T. Erdoğan en yüksek koltuğa oturdu. Koltuğu ikram eden de İlham Aliyev. "Sana yakışır Reis." demiş, koltuğunu ona vermiş. Reis Beyimiz Putin'e de diğer devlet başkanlarına tepeden baktı, espriler patlattı. Koca koca devlet başkanlarını gülmekten kırdı geçirdi!

İşin propaganda/magazin tarafını geçelim. Putin'den azamî ne koparacağımıza bakalım. Hatta şu sözü de verelim: "Savaş iyi gitmiyor senin için. Ülkenden ayrılmak durumunda kalırsan, sana Büyükada'da Stalin'den kaçan Troçki'nin kaldığı köşkü ayarlarız. Sevgililerini, kızlarını, torunlarını da getirirsin. Sen gelirsen onları orada barındırmazlar."

Putin, öncelikle PKK'yı terör örgütü ilân etmeli ve Suriye'de kendisinin hâkim olduğu alanlardan temizlemeli. Ve Beşşâr Esad'ın, mezhepçilikten sıyrılıp bizimle işbirliğine yanaşmasını, daha açığı, ne dersek onu yapmasını sağlamalı.