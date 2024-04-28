Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde büyük skandal

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibi sürdürdü. Ancak sarı lacivertliler, pek çok Avrupa devi tarafından yakından takip edilen İsmail Yüksek'in sakatlık geçirmesiyle sarsıldı.

Topa taca çıkmaması için yetişen İsmail, meşin yuvarlağı oyun alanında tuttu ancak bileğinden sakatlandı. Tedavisinin ardından oyuna girerek kendini deneyen İsmail Yüksek, ağrılara dayanamadı ve kendini yere bıraktı.

GÖZYAŞLARIYLA AYRILDI

Kendini tutamayan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, sedyede gözyaşlarıyla sahayı terk etmek zorunda kaldı. İşte asıl 'skandal' da burada yaşandı! İsmail sakalık geçirdikten sonra kenara gelip sağlık heyetine tedavi olmuştu...

Bileğindeki bağda kopuk tespit edilerek sezonu kapatan İsmail'in saha kenarında geldikten sonra oyuna dönüp kendini denemesine izin verildi! Yani özetle İsmail belki de çok daha büyük bir sakatlık riskinin kıyısından döndü.

Sezon başından beri en büyük düşmanı sakatlıklar olan ve kadrosunda sakatlık yaşamayan oyuncuların sayısı çok az olan Fenerbahçe, kendi sağlık heyetinin ihmallerinden çektiği kadar çekmedi.

Üstelik pek çok oyuncunun bugüne kadar darbeye bağlı olmayan sakatlıklardan muzdarip olması, herkesi şaşırtıyor. Peki, kim nerede yanlış yapıyor? Yapılan tüm bu yanlışlara rağmen bu alana neden müdahale edilmiyor? Fenerbahçe yönetimi, yaptığı milyonlarca Euro'luk yatırımlara 'nasıl bakıldığını' neden görmezden geliyor? Bu sorulara dair yalnızca düşünülmesinin bile ciddi bir farkındalık ve eylem gerektireceği görüşündeyim.