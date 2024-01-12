Putin'in kızı ilk kez röportaj verdi. Kimin kızı olduğunu söylemedi bile

Neredeyse 2 yıla yakın bir süredir Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızı 38 yaşındaki Maria Vorontsova ilk kez röportaj verdi.

Putin, Vorontsova ve küçük kız kardeşi Katerina Tikhonova'yı hiçbir zaman kamuya açık bir şekilde kızları olarak kabul etmedi; Kremlin ise onların hayatlarına ilişkin ayrıntıları yakından korunan bir sır olarak sakladı.

Putin'in (71) en büyük kızı Maria Vorontsova edebiyat, spor, şiir gibi konulara ilişkin konuştu. Putin, "Biz insan merkezli bir toplumuz ve bizim için en yüksek değer her zaman insan hayatıdır. Rusya insan merkezli bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Putin'in sözlerine Ukrayna medyasından çok sert eleştiriler geldi. Ukrayna medyası, "Rusya'nın barışçıl şehirleri bombalamasına, cephedeki onca kurbana rağmen Vorontsova hala Rusya'nın yaşama değer verdiğine inanıyor" sözleriyle Vorontsova’ya yüklendi.

"İLHAM KAYNAĞIM GÜZEL OLAN HER ŞEY”

Röportajın sunucusu ve Medtech.Moscow'un CEO'su Vyacheslav Shulenin, görüşme sırasında Vorontsova'nın Putin ile olan ilişkisinden bahsetmediği gibi Vorontsova da kimin kızı olduğunu dile getirmedi.

Hobilerinden bahseden Vorontsova, "Boş zamanlarımda bilimsel veya tıbbi literatür bile okuyorum. İlham kaynağım ise güzel olan her şey. Tablolar, müzeler, tiyatrolar, müzik. Tutkum ise spor. Haftada en az birkaç saatimi sağlıklı bir yaşam tarzına yani spora ayırıyorum" ifadesini kullandı. Ayrıca Vorontsova'nın sörf ve kayak yapmayı sevdiği belirtildi.

Putin'in kızının açıklamalarının bazı kısımları da dikkat çekti. Vorontsova "insanların kendilerini tanıma fırsatına sahip olmalarını" hayal ettiğini, böylece "hepimizin birbirimizi daha iyi anlayabileceğimizi ve daha iyi iletişim kurabileceğimizi" söyledi.

Putin'in eski eşi Lyudmila Putina'dan olan kızı Vorantsova, 1985 senesinde Saint Petersburg'da doğdu. Hollandalı bir iş insanı ile evli olan Vorantsova, 2022 yılından beri AB ve ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.