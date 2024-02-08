Putin’den nükleer silah cevabı: Saddam Hüseyin de öyle düşünüyordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında geçen ‘nükleer silah’ diyaloğu gündem oldu.

Kazak lider Tokayev'in nükleer silahlara karşı çıkan açıklamalarda bulunması üzerine Rus lider Putin, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin örneğini verdi.

"SADDAM HÜSEYİN DE ÖYLE DÜŞÜNÜYORDU"

Valday Tartışma Kulübü'nün düzenlediği toplantıda iki lider arasında geçen ilginç diyalogda Tokayev'in "Nükleer silahlara sahip olmak güvenlik garantisi vermez ve Ekonomik olarak gelişmeyi engeller. Nükleer silah sahibi olmadan, ekonomiye daha fazla yatırım çekmek ve dünyadaki diğer ülkelerle iyi ilişkide olmak daha önemli" sözlerine Putin, "Saddam Hüseyin de öyle düşünüyordu" ifadeleriyle yanıt verdi.

Putin, Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimaliyle ilgili, "Rusya'nın askeri doktrininde, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının olası 2 nedeni var. Birincisi; nükleer silahların bize karşı kullanılması, yani buna cevap olarak sözde bir karşı saldırıda kullanılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bu silahların kullanılacak olmasının ikinci nedeninin; "Rus devletinin varlığına yönelik tehdit" olduğunu belirten Putin, “Rusya’ya karşı konvansiyonel silahlar kullanılsa bile Rusya’nın bir devlet olarak varlığı tehlikeye girer” değerlendirmesinde bulundu.