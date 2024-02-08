Putin’in rakibine soğuk duş: Yüksek mahkemeye taşıyacağım

Kaynak: BBC Türkçe
Putin’in rakibine soğuk duş: Yüksek mahkemeye taşıyacağım
Rusya’da başkanlık seçiminde Putin’e rakip olmak için imza toplayan savaş karşıtı muhalif Boris Nadezhdin'in adaylığı reddedildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Rusya Seçim komisyonu 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak başkanlık seçiminde muhalif Boris Nadezhdin'in adaylığını reddetti.

Komisyon, Nadezhdin'in adaylığı için sunulan 100 binden fazla destek imzasından 9 bininin geçersiz olması nedeniyle adaylığının reddedildiğini açıkladı.

“95 BİN 587 İMZA TOPLANMIŞ”
Komisyon üyesi Andrei Shutov, 100 bin imza gerektiği ve yalnızca 95 bin 587 imza toplandığı için Nadezhdin'in aday olamayacağını belirtti.

“YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIM”
Nadezhdin ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararı yüksek mahkemeye taşıyacağını belirtirken "Rusya genelinde 200 binden fazla imza topladım. Bu işlemi de açık ve dürüst bir şekilde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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