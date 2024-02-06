Putin'e rakip çıktı. Başkan adayı 105 bin imza topladı

Rusya'da bu yıl gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde mevcut lider Putin'e rakip olmak isteyen Boris Nadezhdin, seçim pusulasında yer alması gereken imzaları sunduğunu ve potansiyel olarak Mart ayında Vladimir Putin'e karşı çıkabileceğini duyurdu.

Nadezhdin, Moskova'daki Merkez Seçim Komisyonu'na yasanın izin verdiği maksimum sayı olan 105.000 imzayı teslim ettiğini ve komisyonun imzaları incelemek için artık 10 günü olduğunu söyledi.

Başkan adayı yaptığı konuşmada, "Bize inananlara çok teşekkür etmek istiyorum. Koca ülkemizin her yerinde, ülkenin 75 bölgesinde, 120-130'dan fazla şehirde kuyruklarda bekleyen, imza toplayan düzinelerce, hatta yüz binlerce insana çok teşekkür ederiz" dedi.

Ocak ayının başından bu yana Rusya ve Avrupa'nın başka şehirlerde binlerce kişi Nadezhdin'i desteklemek için imza vermek üzere sıraya girdi. İmza toplamak için bir araya gelen gönüllüler Londra ve Paris'ten Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e kadar şehirlerdeki yabancıların imzalarını topladı.