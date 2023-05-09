Putin’in Zafer Günü Mesajı: Rusya için ne batıda ne de doğuda düşman yok

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Zafer Günü’nün 78’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında bugün Kızıl Meydan’da yapılan askeri geçit sonrasında halka seslenen Putin “Bizim için, Rusya için ne batıda ne de doğuda dost olmayan veya düşman millet yok.

Gezegendeki insanların büyük çoğunluğu gibi biz de barışçıl, özgür ve istikrarlı bir gelecek görmek istiyoruz” dedi. Kızıl Meydan'daki törenin ardından Putin ve törene katılan diğer ülkelerin devlet başkanları, törenle Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bıraktı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan ve 8 binden fazla askeri personelin katıldığı kutlamalara ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

