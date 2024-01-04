QNB yüz bin müşterinin sağlığını güvence altına adı

Türkiye’nin en büyük özel bankaları konumunda olan QNB Finansbank’ın %100 iştiraki olarak “Bugün, bugünü yaşa” deyimiyle faaliyetlerini devam ettiren QNB Sigorta, köklü sigortacılık tecrübesiyle bireylerin zor günlerinde değil ayrıca hayatlarının her alanın destek olmak için çalışmayı hedefliyor.

Müşterilerin gelecek dönemde yaşayabilecekleri zorluklar için şimdiden endişe duymaktan ziyade anı yaşamlarını önemseyen QNB Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sürdürülebilir büyümesini sürdürüyor.

Alanının önemli isimlerinden biri olan QNB Sigorta, son 1 senede yeni müşteriler kazanarak müşteri sayısını ikiye katlayıp yüz bininci müşteriye ulaştı.

QNB Sigorta, 2023 senesinde banka kanalında yüzde 15,2 pazar payı ile 2. özel şirket olarak yer almaya başladı.

QNB Sigorta, bu başarısını kutlamak amacıyla müşterilerine özel bir kampanya oluşturdu. Kampanya dahilinde çocukların sağlığını ve gelişimini desteklemek maksadıyla 0-5 yaş arasındaki çocuklar %35, 6-10 yaş arasındaki çocuklar için ise %15 indirimle QNB Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilerek kampanyadan faydalanabiliyor.

Müşterilerinin Sağlık Giderlerinin Azalmasına Destek Veriyor

Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü ile QNB Sigorta, klasik sigorta teminatlarına ek olarak sağlıklı ve iyi yaşamı destekleyen check-up, online doktor, psikolog, pedagog online diyetisyen gibi uzmanlık hizmetleri; diş bakım ve göz bakım paketlerini ücretsiz olarak sigortalılarına bu fırsatı sunuyor.

Aynı zamanda acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı hizmeti de sunulan öncelikle hizmetler arasında yer alıyor. Marka, sağladığı tüm bu hizmetlerle müşterilerinin sağlık durumlarını kontrol altında tutmayı başarırken aynı zamanda sağlık giderlerini de azaltabilmelerini katkı sağlıyor.

QNB Sigorta, yakın zamanda başlattığı dijital asistan projesiyle tamamlayıcı sağlık sigortası müşterilerine WhatsApp kanalı üzerinden 7/24 hizmet verme hizmetine başladı.

Tamamlayıcı sağlık sigortacılığında bir ilk olan bu proje ile müşteriler poliçelerine dair kullanım hakkı, ödeme detayları, anlaşmalı kurumlar, teminat bilgileri gibi bilgileri kolaylıkla erişebilip öğrenebiliyor.

Aynı zamanda sigortalı olmayan kullanıcılar da WhatsApp kanalı üzerinden tamamlayıcı sağlık sigortasına dair merak ettiklerini sorarak hızlıca yanıt alabiliyor.

Dijital ortamda gerçekleştirilen onay akışları ile tüm kanallardan yapılan satış süreçlerinin yüzde 99’unu tamamen kağıtsız olacak basit ve hızlı bir şekilde tamamlayan QNB Sigorta, bireysel müşterilerine sunduğu ürünlerinin yanı sıra tüzel iş kollarındaki müşterilerinin çalışanlarına yönelik grup tamamlayıcı sağlık sigortası ürünüyle de fark yaratıyor.

QNB Sigorta Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip olanlar herhangi bir sağlık sorunu karşısında SGK ve QNB Sigorta ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında herhangi bir ücret ödemesi yapmadan muayene ve tedavi olabilme imkanına sahip oluyor.

Ayrıca sadece bununla kalmayıp grup poliçesinde yer almayan eş ve çocukları da Bireysel Sağlık sigortası ürünümüzden avantajlı fiyatlar ile faydalanma hakkına sahip olma fırsatından faydalanabiliyor.