Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia! Dansçıya binlerce dolar ödedi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2018'de şarkıcı Daniella Pick ile evlenen ve iki çocuğu bulunan Oscar ödüllü dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı.

KULÜP ÇALIŞANI ANLATTI

Kuzey Kaliforniya'dan kendini 'NorCal Lowlife' adıyla tanıtan, bir striptiz kulübünde kıdemli bir personel olan adını vermek istemeyen kişi, katıldığı 'Get in the Car' adlı podcast programında Quentin Tarantino'nun ayak fetişiyle ilgili konuştu.

NorCal Lowlife, bir keresinde Quentin Tarantino'nun söz konusu striptiz kulübünü ziyaret ettiğini ve özel bir oda ile mekândaki bir dansçının kendisine eşlik etmesini istediğini anlattı.

"BOTLARINI ÇIKARDI"

Özel odada yaşananları güvenlik kamerasından izlediğini itiraf eden NorCal Lowlife, "Quentin Tarantino, dansçının botlarını teker teker çıkardı ve ayaklarının altını öpmeye başladı" dedi.

Quentin Tarantino'nun 30 dakika boyunca özel odada kaldığını belirten NorCal Lowlife, "Köpük banyosu yaptığınızda ayaklarınızın nasıl göründüğünü bilirsiniz, değil mi? Kuru erik gibi. Dansçının ayakları da öyle görünüyordu" ifadelerini kullandı ve "Yanlış bilmiyorsam o dansçıya 10 bin dolar para verdi" dedi.