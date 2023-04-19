Raducanu yokuş aşağı

Adını ilk kez 2021 Wimbledon'da duyuran Britanyalı raket, turnuvaya Wild Card ile katılmıştı. O dönem dünya sıralamasında 338'inci sırada yer alan ve profesyonel seviyede ilk maçına çıkan Raducanu, turnuvada son 16'ya kadar yükselme başarısı göstermişti.

Genç sporcu devamında 150'nci basamağa çıkarak, Amerika Açık'a eleme turlarında katılma hakkı kazandı.

Burada rakiplerini saf dışı bırakan Raducanu, finalde Leylah Fernandez'i de geçerek New York'ta kupaya uzanmıştı

Britanyalı raket böylece bir Grand Slam turnuvasını elemelerden gelerek kazanan ilk tenisçi olma başarısını göstermişti. Ancak Raducanu'nun kariyeri Amerika Açık zaferinden sonra düşüşe geçti.

New York'tan sonra Indian Wells'in ilk turunda elenen genç tenisçi, diğer turnuvalarda da beklenileni veremedi. Antrenör değişikleri de fayda etmeyen Raducanu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Britanyalı raketin bu yılki en iyi başarısı ise son 16 turu. (TRTSPOR)