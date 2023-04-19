Raducanu yokuş aşağı

Emma Raducanu için işler yolunda gitmiyor. Son olarak Stuttgartt'ta, ilk turda havlu atan tenisçinin geleceği ise merak konusu.

Raducanu yokuş aşağı

Adını ilk kez 2021 Wimbledon'da duyuran Britanyalı raket, turnuvaya Wild Card ile katılmıştı. O dönem dünya sıralamasında 338'inci sırada yer alan ve profesyonel seviyede ilk maçına çıkan Raducanu, turnuvada son 16'ya kadar yükselme başarısı göstermişti.

Genç sporcu devamında 150'nci basamağa çıkarak, Amerika Açık'a eleme turlarında katılma hakkı kazandı.

Burada rakiplerini saf dışı bırakan Raducanu, finalde Leylah Fernandez'i de geçerek New York'ta kupaya uzanmıştı

Britanyalı raket böylece bir Grand Slam turnuvasını elemelerden gelerek kazanan ilk tenisçi olma başarısını göstermişti. Ancak Raducanu'nun kariyeri Amerika Açık zaferinden sonra düşüşe geçti.

New York'tan sonra Indian Wells'in ilk turunda elenen genç tenisçi, diğer turnuvalarda da beklenileni veremedi. Antrenör değişikleri de fayda etmeyen Raducanu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Britanyalı raketin bu yılki en iyi başarısı ise son 16 turu. (TRTSPOR)

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı