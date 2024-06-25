Rafa Silva Beşiktaş'a neden geldiğini açıkladı. İstanbul'a adım atar atmaz öyle bir hareket yaptı ki

Beşiktaş, Portekizli yıldız oyuncu Rafa Silva’nın transferini büyük bir coşkuyla karşıladı. Özel bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan Silva, kendisini bekleyen hayran kitlesi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Silva, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Beşiktaş’a transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübü seçmek benim için kolay bir karar oldu ve hep birlikte başarılar elde etmek için çalışacağız,” dedi.

Beşiktaş’ın güçlü taraftar desteğini ve atmosferini önceden bildiğini belirten Silva, “Taraftarlarımıza zaferler ve kupalar kazanma sözü veriyorum ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım,” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon formalarını ilk kez giyen Silva, “Bu formayı giymek ve terletmek, büyük zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum,” şeklinde konuştu.

Transfer sürecini tamamlayan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel de Silva’nın katılımı hakkında olumlu düşüncelerini paylaştı. Uçar, “Rafa Silva gibi bir yıldızı kadromuza katmaktan dolayı heyecanlıyız. Transfer için uzun süren görüşmeler sonucunda başarılı olduk ve Hüseyin başkanımızın bizzat ilgilenmesiyle Silva’yı İstanbul’a getirdik,” dedi.

Yücel ise, “Rafa Silva’nın transferi, takımımız için daha iyi günlerin habercisi. Daha fazla başarı ve buluşma için taraftarlarımızla birlikte olacağız,” diye ekledi.

Hüseyin Yücel ve Rafa Silva, Portekiz yolculuğu sırasında uçakta tavla oynadı. Bu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.