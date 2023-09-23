Rahile Davut'a gizli duruşmada müebbet cezası. Zulme uğrayan Türk diye mi sesiniz çıkmıyor?

Uygur Türklerine yaptığı zulümlerle tepki toplayan Çin’in, Uygur Türkü Antropolog Prof. Dr. Rahile Davut için gizli bir duruşma gerçekleştirerek Davut’u “bölücülük” suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırdığı ortaya çıktı.

Rahile Davut'a gizli duruşmada müebbet cezası. Zulme uğrayan Türk diye mi sesiniz çıkmıyor?

Çin, çeşitli bahanelerle Uygur Türklerine uyguladığı zulmü devam ettirirken, 2018 yılında gizli bir duruşmayla “bölücülük” suçlamasıyla hüküm giyen Antropolog Prof. Dr. Rahile Davut’un müebbet hapis cezası kararına ilişkin itirazının Sincan Uygur Özerk Bölgesi Mahkemesi tarafından reddedilerek müebbet hapis cezası kararı onandı.

“RAHİLE DAVUT'UN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI ACIMASIZ BİR TRAJEDİ”

Uygur Türklerinin tarihi üzerine çalışan bilim insanı hakkında "bölücülük" suçlaması yapılırken, Diu Hua Vakfı Genel Müdürü John Kamm, "Rahile Davut'un ömür boyu hapis cezasına çarptırılması acımasız bir trajedi, Uygur halkı ve akademik özgürlüğe değer veren herkes için büyük bir kayıptır. Onun derhal serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde ailesine geri dönmesi çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

“ANNEM İÇİN HER GÜN ENDİŞELENİYORUM”

İnsan haklarına aykırı gelişme, Çin hükümetinden kaynaklara dayandırılırken, yıllardır annesi Rahile Davut'a ulaşamayan kızı Akide Polat, "Annem için her gün endişeleniyorum. Masum annemin hayatını hapishanede geçirmek zorunda kalacağı düşüncesi dayanılmaz acı veriyor. Çin, merhametini göster ve masum annemi serbest bırak" şeklinde konuştu.

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ARAŞTIRDIĞI KENTE BULDOZER GÖNDERİLDİ

Pekin yönetimi, 57 yaşındaki Nahile Davut'un gözaltı kararından sonra araştırdığı bin yıllık tarihi kente yıkım için buldozer gönderdi.

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