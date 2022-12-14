14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da HPV aşı bedelinin iadesi için açılan davada karar

İstanbul'da HPV aşı bedelinin iadesi için açılan davada karar

İstanbul'da doktor tavsiyesi üzerine rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısını yaptıran üniversite öğrencisi D.Y, tek dozu 695,97 TL olan aşı bedelinin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na açtığı davayı kazandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:44
Takip Et

Rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısını yaptıran üniversite öğrencisi D.Y, tek dozu 695,97 TL olan aşı bedelinin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na açtığı davayı kazandı

İstanbul'da HPV aşı bedelinin iadesi için açılan davada karar
+
Aa
-

İstanbul 20. İş Mahkemesi'nde üçüncü duruşmada, davacı D.Y.'nin avukatı Nilda Baltalı ile davalı Sosyal Güvenlik Kurumu avukatı katıldı. SGK avukatı davanın reddini talep ederken, davacı D.Y'nin avukatı ise davanın kabulünü istedi.

Mahkeme, davacı D.Y'nin kullandığı HPV aşısının bedelinin davalı SGK tarafından karşılanması gerektiğinin tespitine karar verdi. Davacının ödediği 695,97 TL ilaç bedelinin 5 Ağustos 2021 tarihinden itibaren işlemiş faiziyle birlikte davalı kurumdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine hükmedildi. Tarafların iki hafta içinde karara karşı istinaf yoluna başvurulabilecekleri de kararda belirtildi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve davacı avukatı Nilda Baltalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "HPV Aşısı Ücretsiz Olsun mücadelemiz kapsamında SGK'ya açtığımız HPV aşısında ücret iadesi talepli davalarımız haklı bulunmaya devam ediyor. Mahkemenin aşı bedelinin iadesi yönündeki dördüncü kararımızı almış bulunuyoruz. Mücadele eden kazanır" dedi.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Davacı D.Y'nin avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, D. Y.'nin rahim ağzı kanserini önleyen tek tedavi yöntemi olan HPV aşısını kendi imkanlarıyla 30 Haziran 2021'de Cağaloğlu'nda bir eczaneden alıp yaptırdığı, aşının tam koruyuculuk sağlaması için iki doz aşının daha yapılması gerektiği belirtiliyordu. Dilekçede, tek doz aşının bedelinin 695 lira olduğu, söz konusu aşı bedelinin davalı kurum tarafından ödenmesi için 8 Temmuz 2021'de davalı kuruma başvurulduğu ve bedelin ödenmesinin talep edildiği ancak bu talep reddedildiği kaydediliyordu. Ödenen ilaç bedeli karşılığı olarak 695 liranın fiş tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak taraflarına verilmesi isteniyordu.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
1
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
4
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
5
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
6
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
7
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Baba kız aynı hastanede şifa dağıtıyor
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿Asgari ücrette ikinci görüşmeler başladı
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿1 avuç kabak çekirdeği nelere iyi gelir?
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
﻿Yılbaşı öncesi kaçak içki baskını 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.