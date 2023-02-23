Rahim filmi nedir, neden istenir?

RAHİM FİLMİ NASIL ÇEKİLİR?

Rahim filmleri adından da anlaşılacağı gibi rahim içerisi çekilmesinde uygulanan tıbbi test modeli. Rahim filmleri pratik ve sağlıklı bir şekilde yapılır. İlk aşamada hasta öyküsü alınır ve ikinci aşamada hasta rahim filminin çekildiği alana alınır. Buradan rahim içerisi görüntülenir ve film süreci tamamlanır. Rahim testi sonucuna göre hastada herhangi rahim hastalığı olması durumunda direk olarak gerekli tedaviye geçilir. Rahim filmleri sonrasında hastalar kaliteli bir şekilde yaşamalıdır. Rahimde herhangi ağrılar hissetmesi durumunda yeniden doktora başvurmalıdır.

RAHİM FİLMİ AĞRILI BİR İŞLEM Mİ? NE ZAMAN İSTENİR

Rahim testleri herhangi ağrıları bulunmaz. Bu nedenle tıbbi testler profesyonel doktorlar tarafından da güvenle tavsiye edilir. Rahim testleri sırasında ve sonrasında hastanın herhangi ağrılar duyması söz konusu değildir.Rahim testi rahimde ağrı, kanama, acı gibi durumlar hasıl olduğunda ya da hastanın rahim sağlığında endişe duyması durumunda çektirilebilir.