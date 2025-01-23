Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı! Müge Anlı duyurdu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu ilgi ile takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında daimi konuk olarak yorumlar yapan Avukat Rahmi Özkan birkaç gün yayına katılmadı. İzleyicilerin programda neden yer almadığını merak ettiklerini Özkan ile ilgili gerçeği Müge Anlı açıkladı.

Müge Anlı şarlatan diyerek bağırdı: Canlı yayında kendini Peygamber ilan edip herkesi şoke etti

Müge Anlı canlı yayın sırasında izleyicilerine Rahmi Özkan’ın programda yer almadığını ve yayın dışı kalmasının sebebini duyurdu.

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Ölüm otelinde en yakınını kaybetti

Müge Anlı, Özkan’ın tansiyonunun yükseldiğini ve bunun sonucunda hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ancak, Rahmi Özkan hastane odasından programı takip etmeye devam etti.