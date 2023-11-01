Rakamlar güncellendi, Kerem Aktürkoğlu zirvede yer aldı

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçların ardından güncellenen listede ilk sırada...

KAYNAK: Haber Merkezi
Rakamlar güncellendi, Kerem Aktürkoğlu zirvede yer aldı

Süper Lig'in 10. haftası geride kaldı, istatistikler güncellendi. En çok kilit pas veren oyuncular listesinin zirvesinde Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu bulunuyor.

İşte listenin ilk 10 sırası:

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10- Efkan Bekiroğlu (Ankaragücü): 1.9

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9- Efecan Karaca (Alanyaspor): 1.9

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8- Samu Saiz (Sivasspor): 2.1

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7- Sebastian Szymanski (Fenerbahçe): 2.2

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6- Yusuf Sarı (Adana Demirspor): 2.3

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5- Haris Hajradinovic (Kasımpaşa): 2.3

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4- Alexandru Maxim (Gaziantep FK): 2.4

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3- Guilherme (Konyaspor): 2.7

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2- Dusan Tadic (Fenerbahçe): 2.8

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1- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe): 3.1

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