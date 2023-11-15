Kerem'in performansı Icardi'yi de olumsuz etkiledi

Galatasaray'da 10 numara pozisyonuna evrilen Kerem Aktürkoğlu, kanatta gösterdiği başarılı performansı arıyor.

KAYNAK: DHA
Kerem'in performansı Icardi'yi de olumsuz etkiledi

Wilfried Zaha’nın sol kanatta yer almasıyla birlikte 10 numaraya evrilen Kerem Aktürkoğlu, kanat performansını arıyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un 10 numarada tercihini Kerem Aktürkoğlu’ndan yana kullanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncunun etkinliği de azaldı. 2023/2024 sezonunda sarı-kırmızı formayla 12’si Süper Lig, 6’sı Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 4’ü Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 22 karşılaşmada forma giyen Kerem, bu maçlarda toplam 5 gol ve 7 asistlik performans gösterirken, 1735 dakika da süre aldı.
Öte yandan milli oyuncu, 22 karşılaşmanın 14’ünü sol kanat, 8’ini ise forvet arkası şeklinde oynadı. Zaha yokken kanatta yer alan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, 10 numara pozisyonunda oynadığında sadece 1 gol atabildi.
Ayrıca Kerem Aktürkoğlu’nun performans düşüklüğünün Icardi'yi de olumsuz etkilediğini söylemek mümkün. Sol kanatta oynarken Icardi ile büyük bir uyum sağlayan milli oyuncu, 10 numara pozisyonunda eski performansını da kaybetti. Milli ara sonrası 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, bu maçta sol kanattaki tercihini Kerem Aktürkoğlu’ndan yana kullanabilir.

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