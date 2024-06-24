Rakibimiz Çekya şampiyon oldu

Abdülkadir Aydoğan
Rakibimiz Çekya şampiyon oldu

Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki rakibimiz Çekya taraftarı, en fazla alkol tüketen taraftar sıralamasında birinci oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bira su gibi içilirken taraftarların bugüne kadar 300 bin litreyi tükettiği belirlendi.

"En fazla birayı hangi ülkenin hayranları içiyor" diye yapılan bir araştırmada Salı günkü rakibimiz Çekya taraftarları şampiyon oldu.

Çekler günde yaklaşık kişi başı 3 litre bira içiyor. Onları İngilizler, İskoçlar ve Almanlar takip ediyor. Portekizliler ve İspanyollar ise şarap tüketiminde önde.

UEFA holiganların sarhoş olup olay çıkarmaması için biranın alkol oranını düşürmüştü.

Şampiyonanın resmi sponsoru Bitburger ile görüşen UEFA yetkilileri, holigan taraftar gruplarına düşük alkollü bira satılmasını kararlaştırdı.

Bitburger birada normalde yüzde 4.8 alkol bulunuyorken, statlarda satılan biraların alkol oranı sadece yüzde 2.8.

Ayrıca statlarda bir taraftara iki bardaktan fazlasına izin verilmiyor.

Ancak taraftarlar maçlara gitmeden önce fanzone ve bistrolarda bol miktarda bira tüketebiliyor.

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