Rakip tanımayan İBB adayı ağızları açık bıraktı. Uçuk vaatleri gündemi sarstı. Sandık başında gözaltına alındı

Kaynak: Show Haber
Rakip tanımayan İBB adayı ağızları açık bıraktı. Uçuk vaatleri gündemi sarstı. Sandık başında gözaltına alındı
Bağımsız İBB adayı Yaşar Polat, seçmenlerin şaşkın bakışları arasında sandık başında gözaltına alınması sonrasında gündem oldu.

Show Haber'de yer alan habere göre; 31 Mart yerel seçimlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bağımsız İBB adayı Yaşar Polat, seçmenlerin şaşkın bakışları arasında sandık başında gözaltına alındı.

Polat, İstanbullulara aylık 30 bin TL ve mayo-bikinide devrim yaratacak bir proje vaat etmişti.

Ancak, bu vaatler yeterince ilgi çekmedi ve Polat, ne kendisi ne de eşi oy kullanabildi.

Yaşar Polat’ın İddialı Seçim Serüveni Yaşar Polat, 58 yaşında, mayo ve bikini üreticisi bir iş insanı.

Seçim kampanyası sürecinde, denizler kuruyana kadar sürecek gelir sistemi ve boğulmayı önleyecek yenilikçi bir mayo-bikini tasarımı ile dikkat çekti.

Ancak, sosyal medyada takipçisi olmayan Polat’ın projeleri geniş kitlelere ulaşamadı.

Sandık Başında Yaşananlar Seçim günü, Polat’ın oy pusulasında fotoğrafının olmamasına tepki olarak beyaz bir atletle sandığa gitmesi ve polis tarafından gözaltına alınması, olayın daha da ilginç bir hal almasına neden oldu.

Polat, “Benim resmimi gizleyerek bu ülkeye kötülük ettiler” diyerek duruma isyan etti.

Polat, seçimde toplam 186 oy almasına rağmen, kendi sandığında hiç oy alamadı.

Kendisine ve projelerine inanan 186 kişinin kim olduğunu bilmeyen Polat, oy kullanma hakkının engellendiğini belirtti ve bu durumun düzeltilmesini talep etti.

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