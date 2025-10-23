UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. 3 puanı getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen ile 60. dakikada Yunus Akgün attı. Konuk takım tek golü ise 75. dakikada Helmersen'den geldi.

Sarı kırmızılı ekip bir sonraki maçında Hollanda kulübü Ajax'la, 5 Kasım günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ajax dün gece İngiltere'de Chelsea deplasmanından 5-1 mağlubiyetle döndü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sıradaki rakibi Galatasaray hakkında konuşan Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, "Cimbom"un Liverpool mağlup ettiğini hatırlattı.

Mücadeleye iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Galatasaray, Liverpool'u yendi. Bu yüzden iyi olmamız gerekiyor. Bu karşılaşmaya kendimizi iyi hazırlamalıyız çünkü Galatasaray yalnızca şu anda değil, tarih boyunca da Türkiye liginin en iyi takımlarından biri" dedi.