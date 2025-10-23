Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Bodo/Glimt maçındaki oyunuyla büyük takdir topladı. Osimhen'in attığı ikinci golde presi bırakmayan milli futbolcu, takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

YUNUS AKGÜN BU SEZON 2. GOLÜNÜ ATTI

Yunus Akgün, Osimhen'in kaptığı top sonrası bu kez kendisi ağları havalandırdı ve Bodo karşısında durumu 3-0'a getirdi. Şampiyonlar Ligi ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçında da ağları havalandıran milli futbolcu, bu sezon Devler Ligi'nde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

GÖZLEMCİ YOLLADILAR

İtalya'dan Roma ve Napoli, İngiltere'den Wolverhampton ve Everton ile Almanya'dan Stuttgart, Galatasaray - Bodo/Glimt maçına gözlemci gönderdi. Atalanta da Yunus Akgün'ü yakından takip ediyor.

Yunus'un bu performansı sonrası, 25 yaşındaki futbolcu için devre arasında veya sezon sonunda Avrupa'dan önemli teklifler gelmesi bekleniyor.