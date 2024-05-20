Ramazan Kurtoğlu: Kızlar buralarda sakın soyunmayın

Başak Şengül’ün sunduğu Doğru Yorum programına konuk olan Ramazan Kurtoğlu, kız öğrencilerini uyardı.

Kurtoğlu, kız öğrencilerinin telefonla tuvalete gitmemesi, televizyonlu odada soyunmaması gerektiğini savundu.

Kurtoğlu, “Özellikle kız öğrencilerime şunu belirtirim. Lavaboya giderken cep telefonlarını yanına alma garabetinde bulunuyorlar. Sakın yapmayın diyorum. Evde televizyonunuz kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Wikileaks belgelerinde kapalı televizyonlardan çok rahat bir şekilde görüntüler alınabildiği yazılıyor. Bunu ben söylemiyorum. Mahremiyetin tamamen ortadan kaldırıldığı bir döneme doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.