Ramazan'da 81 ilde "vakıf sofraları" kurulacak

İlk olarak 2022’de 25 ilde başlatılan bu organizasyon, bu yıl tüm 81 ile yaygınlaştırılarak vakıf geleneğinin sürdürülmesi hedefleniyor. İstanbul’da Ramazan ayı boyunca 40 bin kişiye iftar sağlanması beklenirken, “2024 Vakıf İftar Buluşmaları Programı” İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner liderliğinde Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Eyüpsultan Meydanı’nda her hafta sonu mobil aşevi aracılığıyla yemek dağıtımı yapılacak. Benzer şekilde, Tekirdağ’da Orta Camii Meydanı’nda mobil aşevi ile haftanın iki günü iftar servisi verilecektir.