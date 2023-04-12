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Uzmanı uyardı. Ramazanda kilo almak istemeyenlere önemli tavsiyeler

Uzmanından şu sözlerle Ramazanda kilo almak istemeyenlere önemli tavsiye geldi: İftarda hızlı ve çok yemek yemeyin

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:30
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Ramazanda kilo almak istemeyenlere önemli tavsiyeler

Uzmanı uyardı. Ramazanda kilo almak istemeyenlere önemli tavsiyeler
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İHA’nın haberine göre; Diyetisyen Mustafa Furkan Yadigar, Ramazan ayında kilo almak istemeyen vatandaşlar için tavsiyelerde bulundu. Yadigar, “Çok fazla yemek tüketmek, çok hızlı yeme ve basit karbonhidrat tüketimi Ramazan ayında çok fazla görülüyor. Ramazan ayında kilo alınmasının temelini de bunlar oluşturmaktadır” sözlerini kullandı.

Ramazan ayında hızlı yemenin ve karbonhidrat tüketiminin kilo alımına sebep olduğunu ifade eden Yadigar, iftarla başlayıp sahur bitimine kadar geçen sürede en az 2,5 litre su tüketilmesini önerdi.

“PROTEİNLERE VE SÜT ÜRÜNLERİNİ TÜKETMELİYİZ”

Ramazan ayında en önemli öğünün sahur olduğunu belirten Yadigar, “Ramazan ayında oruç tutmak, günün bazı bölümlerinde besinlerden uzak durmak anlamına geldiği için pek çok insan, Ramazan ayının sonunda kilo alımından şikayetçi olur. Ramazan ayında en önemli öğün sahurdur. Sahurda bizi tok tutacak, uzun süreli açlık hissi oluşturmayacak besinlere yönelmeliyiz. Proteinlere ve süt ürünlerini tüketmeliyiz” sözlerini kullandı.

“GENELDE İNSANLAR RAMAZANDA SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTUYOR”

Poğaça ile 3 adet yumurtanın eş değer kaloride olduğunu ifade eden Yadigar, “Ama poğaça çok kısa bir sürede açlık hissini uyandırır, yumurta ise uzun süreli tokluk hissi uyandırır arasındaki en önemli farkta budur. Sahurda genelde ‘yumurta ve süt ürünleri tüketin’ dememizin sebebi de uzun süreli tokluk hissi vermesidir. Genelde insanlar Ramazanda sahur yapmadan oruç tutuyor. Sahur mutlaka yapılması gereken ve iftarda çok fazla yemek tüketmekten kaçınılmasını sağlayan bir öğündür” şeklinde konuştu.

Hava sıcaklıklarının artması sebebiyle su kaybının fazla olduğunu anlatan Yadigar, “Ramazanda sahursuz oruç tutulmasını önermiyorum. Ramazanda 15-16 saatlik bir açlık süresi var. Havalarda sıcak olduğundan dolayı su kaybımız fazla oluyor. Günde en az 2.5 litre su içersek su kaybının önüne geçebiliriz” ifadelerini kullandı.

“GENELDE İNSANLAR RAMAZANDA SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTUYOR”

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Yadigar, “Ramazanda sahur ile iftar arasında uzun bir süre bulunmaktadır. Bu uzun süreçte kan şekerimizi dengede tutacak ve uzun süre tok tutacak besinler tüketilmediği zaman iftarda çok fazla açlık hissi oluşuyor. Bununla birlikte, çok fazla yemek tüketmek, çok hızlı yemek ve basit karbonhidrat tüketimi Ramazan ayında çok fazla görülüyor. Ramazan ayında kilo alınmasının temelini de bunlar oluşturmaktadır. Su ile açıp çorba ile devam edebilir. Daha sonrasında 5 ila 10 dakika bir ara verdikten sonra diğer ara yemeklere geçebiliriz. Basit karbonhidratlardan kaçınalım. Ramazan ayında en önemli öğün sahurdur. Sahurda bizi tok tutacak, uzun süreli açlık hissi oluşturmayacak besinlere yönelmeliyiz. Proteinlere ve süt ürünlerini tüketmeliyiz” diye konuştu.

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