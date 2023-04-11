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Orucu tuz ile açmanın mucize faydaları ortaya çıktı

Beslenme uzmanı Ertekin Aykaç, orucu tuz ile açmanın birçok faydası olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:19
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Orucu tuz ile açmanın mucize faydaları ortaya çıktı

Orucu tuz ile açmanın mucize faydaları ortaya çıktı
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İHA’nın haberine göre; Beslenme uzmanı Ertekin Aykaç, "Hurma, su, zeytin ya da tuz ile oruç açmak sağlıklı mı?" sorusuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Beslenme uzmanı Ertekin Aykaç,  “Yemeğe başlamadan önce tadılan tuz, mide enzimlerini harekete geçirir, hazmı kolaylaştırır. Tuz sayesinde tükürük salgısı artar ve özellikle karbonhidratların sindirimi hemen başlar. Ağza hava yoluyla giren mikroplar, sodyum klor sayesinde temizlenir” sözlerini kullandı.

Hurmanın vücudu temizlediğini ve kalp sağlığını koruduğunu söyleyen Aykaç, "Hurmanın içerinde bulunan besin değerleri ve lifli yapı vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu vitaminlerin neredeyse birçoğunun karşılanmasını sağlar. Hurma vücudu temizler ve kalp sağlığını korur. Kalp sağlığını koruması nedeniyle de şeker ve insülin değerlerinin korunmasında oldukça etkilidir. Çoğunlukla oruç açarken su tercih edilir. Gün boyu susuz kalmış kişiler su ihtiyacını gidermek için suya sarılır. Ayrıca gün içerisinde su da tüketmiyor olmasıyla oruçlu insanların su ihtiyaçları neticesinde suyla oruç açmak oldukça yaygındır. Oruçlu geçen gün sonunda çok fazla yemek tüketimini önlemek için de önden su içmek faydalı olacaktır" dedi.

"ORUCU TUZ İLE AÇMANIN BİRÇOK FAYDASI VARDIR"

Orucu doğru bir şekilde açmanın sağlık açısından önemli olduğunu ifade eden Aykaç, "Vücudu ve sindirim sistemini dinlendiren oruç ibadeti, İslam’ın şartları arasında yer alır. Orucu doğru tutmak kadar, orucu doğru bir şekilde açmak da sağlık açısından önemlidir. Oruç açarken ilk yediğimiz şey bazen hurma bazen zeytin bazen de tuz olur. Orucu tuz ile açmanın birçok faydası vardır ancak böbrek ve yüksek tansiyonu olan kişileri bu genellemenin dışında tutmak gerekiyor. Yemeğe başlamadan önce tadılan tuz, mide enzimlerini harekete geçirir, hazmı kolaylaştırır. Tuz sayesinde tükürük salgısı artar ve özellikle karbonhidratların sindirimi hemen başlar. Ağza hava yoluyla giren mikroplar, sodyum klor sayesinde temizlenir. Tuzda bulunan sodyum iyonu, hücreleri besler, maddenin hücre içine giriş çıkışına yardımcı olur. Tuzla başlanırsa, tükürük guddeleri daha fazla salgı yapar. Ağızda sindirimde, karbonhidrat parçalanması daha kolay olur. Kronik rahatsızlığı olanlar yemeğe tuz ile başlamamalıdır" ifadelerini kullandı.

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