Rambutan meyvesinin yararları nelerdir

Rambutan, sıra dışı bir görüntüye sahip lezzetli tropikal bir meyve. Peki nelere iyi gldiğini biliyor musunuz? İşte yanıtları…

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
Rambutan meyvesinin yararları nelerdir

Rambutan’ın anavatanı Endonezya ve Malezyar. Son yıllarda ülkemizde de üretimine başlanmış. Özellikle ülkemizin güneyinde, sıcak bölgelerde yüksek verim ile yetiştirilmektedir. Yerli üretim rambutan meyvesi ve rambutan tohumu bulmak mümkün.

Kırmızı renkli, bir deniz kestanesini andıran, değişik meyve; tam bir C vitamini deposu ve Bakır içeriğine de sahip.

Rambutan’ın tadı üzümü andırıyor. Tatlı Ekşi, hafifçe mayhoş bir lezzete sahiptir Yumuşak bir dokudadır, lezzetli.

Latince ismi cryptography olan bu meyvenin dış kabuğu soyularak yenir. İçinde irice bir çekirdeğe sahiptir, bu çekirdek de tüketilmez. Meyvenin yalnızca şeffaf, yumuşacık iç kısmı tüketime uygundur.

Bu meyvenin ısıtıldıktan sonra yenildiği de bilinmekte. Peki sağlığımıza ne gibi yararları var? İşte o sorunun yanıtları:

RAMBUTAN YEMENİN YARARLARI

Antiseptik ve antibakteriyel meyvelerdendir. İçeriğindeki yoğun c vitamini ile beraber de hastalıklara karşı koruyucudur.

Kabızlığa çaredir.

Yalnızca lezzeti için bile tüketilebilecekken sağlık üzerinde de birçok olumlu etkiye sahip bir meyvedir.

Bu yumuşak dikenli meyvenin en önemli özleliği antidiyabetik olmasıdır. Yapılan klinik araştırmalara göre rambutandaki fenolik ekstratlar, kandaki glikoz düzeyini kısa bir süre içinde düşürücü etkiye sahiptir.

Hamilelikte kesinlikle kullanılmaması gerekiyor…

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