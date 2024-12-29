Rangers 2-0 geriye düştüğü maçta Motherwell ile berabere kaldı

Motherwell, İskoç Premiership'te Rangers'ı Fir Park'ta ağırladı ve ilk yarıda üstün bir performans sergiledi. Apostolos Stamatelopoulous, fırsatçılığıyla ev sahibi ekibi öne geçirdi. Avustralyalı oyuncu, Jack Butland’ın hatasını değerlendirerek topu filelerle buluşturdu. Hemen ardından Tawanda Maswanshise’nin harika bireysel çabasıyla gelen ikinci gol, Motherwell taraftarını coşturdu. Ancak ilk yarı, Rangers için büyük bir hayal kırıklığıydı.

HAMZA IGAMANE'NİN GERİ DÖNÜŞÜ

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Rangers, ikinci yarıda tamamen farklı bir kimlik sergiledi. Teknik direktör Phillipe Clement, Hamza Igamane'yi oyuna alarak takımını canlandırdı. Igamane, ceza sahasında önüne düşen topu filelere göndererek farkı bire indirdi. Bu gol, sadece skoru değil, maçın momentumunu da değiştirdi. Igamane, kısa süre sonra uzak köşeye attığı harika bir vuruşla beraberliği sağladı ve maça damga vurdu.

MOTHERWELL'İN MÜCADELECİ RUHU

Motherwell, galibiyet için son ana kadar direndi. Tony Watt'ın iki golü hakem Kevin Clancy tarafından VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Bu kararlar, taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı. Özellikle Watt’ın ikinci golü, pozisyonun ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılması nedeniyle büyük tepki topladı.

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CELTİC İLE PUAN FARKI BÜYÜYOR

Beraberlik, Rangers için tatmin edici olmasa da mağlubiyetten kurtulmaları bir nebze teselli oldu. Ancak Celtic ile olan puan farkı 14'e yükseldi. Bu sonuç, Perşembe günü oynanacak kritik Old Firm derbisi öncesinde Rangers üzerindeki baskıyı artırdı.

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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Motherwell, Boxing Day 2002'den bu yana ilk kez Rangers’a karşı galibiyet almayı hedeflese de, bu hedef gerçekleşmedi. Maç sonunda her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Rangers’ın, sezonun geri kalanında lider Celtic ile arayı kapatabilmesi için daha istikrarlı bir performans sergilemesi gerektiği açıkça görülüyor.