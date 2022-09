﻿Rantiyecilerin hevesini kırmak gibi olmasın ama…

Son bir haftada ayyuka çıkan iki ayrı soru:

- Birileri "6'lı masa"ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını mı dayatmaya çalışıyor?

- "6'lı masa"da birileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemeye mi çalışıyor?

*

Basının tecrübeli, Ankara'yı da en iyi bilen isimlerinden Fikret Bila, Halk TV'de, Gökmen Karadağ'ın Açıkça programında, muhalefetin seçime çatı adayla mı yoksa çoklu adayla mı gideceği sorusunun yanıtı ararken şöyle bir değerlendirmede bulundu:

- Kemal Bey'in aday olmasını istemeyenler kimlerdir diye de bir soru sormak lazım. Çünkü, Sayın Kılıçdaroğlu son konuşmalarında çok sert ve net ifadelerle yapacağı bazı şeyleri söyledi. Örneğin, "beşli çete" diye tabir ettiği o şirketlere aktarılan paraları inceleyeceklerini ve hukuksuz olduklarına kanaat getirirlerse bu paraları geri getireceklerini söyledi. Hazineden bu garantilerin kesileceğini söyledi. Rüşvet veya benzeri yolsuzluklarla yurt dışına çıkarılmış paraların peşine düşeceğini ifade etti. Hukuka aykırı, kanuna aykırı şekilde işlemlere imza atan kamu bürokrasisini uyardı. 'Bunlardan hesap soracağız' dedi. Söylediği şeyler yeni sermaye kesimin rahatsız etmiş olabilir ve o kesim de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını önlemek istiyor olabilir.

*

Kemal Bey'in adaylık ihtimaliyle ilgili olarak, "kazanacak/kazanabilecek aday"ın o olup olmadığı üzerinden yapılan bir tartışma varsa; olağan. Olmalı da.

Öyle ya, "doğru aday"ın kim olup, kim olmadığına nasıl karar verilecek konuşulmadan, tartışılmadan.

Ve fakat…

"Birileri"nin, Kemal Bey'in adını tartışma/tartıştırma sebebi "rantlarını korumayı" esas alan bir kaygıya dayanıyorsa… Kemal Bey değil de başka bir muhalefet adayının ortaya çıkması durumunda kimsenin bu bozuk çarka çomak sokmayacağı, sokamayacağı kanaati varsa…

Üzgünüm Leyla!

Zira tek Kemal Bey değil, en azından Millet İttifakı içinde yer almış olan siyasi partilerin tamamının, son 20 yılda elde edilen haksız kazanç, milli servetin geri döndürülmesi konularında izleyeceklerini açıkladıkları neredeyse aynı rota!

*

Geçenlerde Yeniçağ TV YouTube kanalında konuk ettiğimiz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in işaret ettiği ve partinin Ekonomi Politikaları Başlanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz koordinasyonunda hazırlanan "Ekonomide Kurtuluş Planı" mesela…

"Rantiyecilerin kemerleri sıkması" üzerine inşa edilmiş durumda.

*

Yani, bu ülkenin çocukları akşamları yatağa aç girerken, yokluğun, yoksunluğun boyutları bir nesli hem zeka hem de bedensel gelişimde "geri" bırakacak seviyeye varmışken, vicdanları zerre sızlamadan kul hakkına girmiş, giren kim herkes;

Lütfen kemerleri bağlayınız…

İniş için alçalıyorsunuz…

Silivri'nin Marmara olması da kurtarmaz!

-----------------------------------

Mesleki kariyerinin önemli bölümünde Londra'da bulunan gazeteci Zafer Arapkirli, dün sabah, KRT'de "MEDYAterapi" yayınında, Kraliçe Elizabeth'in ölümünü konuşurken, İngiliz basının Kraliçe, Kral, Hükümdar yahut devletin başında kim/kimler varsa onların ölümlerine ne kadar hazırlıklı olduğunu anlatıyordu.

Hemen her basın kuruluşunda, yöneticilerin çekmecelerinde, bu gibi durumlarda yayının nasıl akacağının an an planlandığı bir dosyanın bulunduğunu, hatta ekranda yer alancak spikerlerin siyah kıyafetlerinin, siyah kravatlarının dahi hazır tutulduğunu söyleyen Arapkirli'yi dinlerken, istemsiz bir şekilde "Mazallah" demişim içimden…

Türkiye'de herhangi bir yayın organının yöneticisinin çekmecesinden "Cumhurbaşkanı'nın ölüm haberi geldiğinde yapılacak yayın" programının, "Ertesi günü çıkacak gazete taslağı"nın vesair çıktığını düşünsenize…

Hiç öyle Silivri'nin adının Marmara diye değiştirilmesi filan da kurtarmaz; "suikast planı"ndan, daha ne olduğunu bile anlayamadan bir zulümhane köşesinde buluverir kendini insan!