Ranzanın altında cesedi bulundu, katili oğlu çıktı

Mersin'de kayıp ihbarı üzerine adresine gidilen şahsın cesedi ranzanın altında bulundu. Polisin yaptığı çalışmada boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Şahsın katili oğlu çıktı.

KAYNAK: İHA
Ranzanın altında cesedi bulundu, katili oğlu çıktı

Olay, Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi Çakır Hasan Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'de yaşayan çalışmak için tatil bölgesi Mersin Kızkalesi'nde bulunan Ali Saygun'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine polis şahsın Kızkalesi Mahallesi'nde kaldığı eve gitti. Evde inceleme yapan polis, Saygun'un cansız bedenini ranza altında üstü örtülü şekilde buldu.

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından ceset ön otopsi için önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne arından da Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Saygun'un katili ile ilgili çalışma yapan polis, aile bireyleri ile yaptığı görüşmede eve en son oğlu E.S.'nin (20) geldiğini belirledi.

Şüpheli E.S. Gaziantep'te yakalanarak Mersin'e getirildi.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Mahkemeye çıkartılan ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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