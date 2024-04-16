Rasim Ozan Bolu Belediyesi'ne kayyum atanacağını ima etti Tanju Özcan çıldırdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, binlerce kişinin önünde Kuran-ı Kerim'e el basmış ve bayrağı öptükten sonra yemin ederek görevine başlamıştı.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken Özcan’ın, bu görüntülerini paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaptığı yorum dikkat çekti.

"BOLU BELEDİYESİ’NE KAYYUM ATANMASINA VE TANJU ÖZCAN’IN TUTUKLANMASINA..."

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan ve dince kutsal sayılan sembollerin kasten ve alenen Tanju Özcan tarafından istismar edilmesinden ötürü Bolu Belediyesi’ne kayyum atanmasına ve Tanju Özcan’ın tutuklanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Haha :)." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, Kütahyalı'nın bu paylaşımına sosyal medyadan karşılık verdi.

"FETÖ ARTIĞI"

Kütahyalı'nın bu paylaşımının ardından "FETÖ artığı" diyen Özcan şu ifadeleri kullanarak bir paylaşım yaptı;

FETÖ artığı Rasim Ozan, Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başlamam sebebiyle bana kayyum atandığını ve tutuklandığımı yazmış. Türk Bayrağı ve kutsal kitabımız üzerine yemin etmek suç ise ben bu suçu ikinci kez işledim. Ettiğim yeminden dolayı bana kayyum atayacak zihniyetin alnını karışlarım. Bu haber doğru ise an itibariyle Bolu’dayım, tebligatı almaya ve gözaltına alınmaya razıyım. Eğer bu FETÖ artığı, eyyam yapıyorsa da kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum."

"TANJU ÖZCAN BENİ ARADI"

Tanju Özcan'ın kendisini aradığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı da bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hahaha… İronik ve geyik bir mesaj için Bolu Beyi Tanju Özcan beni aradı, canlı yayındaydım, ard arda mesajlar attı…Lider TV yayınının son 30 dakikasını izleyin, karnınız ağrıyarak güleceksiniz…“Gözaltına alınmaya hazırım” diyor bir de :) Benden selam olsun Bolu Beyi’ne…"