Rasim Ozan ile Ahmet Çakar birbirine girdi! Ertem Şener 'acil reklama girelim' diye bağırdı. Beyaz Futbol'da ortalık karıştı

Fenerbahçe – Galatasaray Süper Kupa Finali’ni yorumladıkları Beyaz Futbol programında eski Hakem Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma çıktı.
Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti.
Bu sözlerin üzerine ikili arasında gerilim yükselince programın sunucusu Ertem Şener, “Acil bir reklama girelim” diyerek programı erken bitirdi.
İşte Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında yaşanan tartışma:
- Ahmet Çakar: Beni tatmin edecek, kamuoyunun tatmin bir açıklama gelmedi.
- Rasim Ozan: Hocam da diyor ki devlet haklı, devlet komplo kurdu
- Ahmet Çakar: Ertem şunu bir sustur musun?
- Rasim Ozan: Kimi susturuyorsun be? Ali Koç’a haksızlık edildi dedik ama bu da saçma sapan bir yere döndü ya… Ne oluyor ya, abartma!
- Ahmet Çakar: Rasim ateşle oynuyorsun!
- Rasim Ozan: Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi cansımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi?
- Ertem Şener: Kameralar bana dönsün, acil reklama girebilir miyiz?