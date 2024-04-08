Rasim Ozan ile Ahmet Çakar birbirine girdi! Ertem Şener 'acil reklama girelim' diye bağırdı. Beyaz Futbol'da ortalık karıştı

Fenerbahçe – Galatasaray Süper Kupa Finali’ni yorumladıkları Beyaz Futbol programında eski Hakem Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma çıktı.

Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra telefonla görüştüğünü, kahve içmek için davet ettiği iddia etti.

Bu sözlerin üzerine ikili arasında gerilim yükselince programın sunucusu Ertem Şener, “Acil bir reklama girelim” diyerek programı erken bitirdi.

İşte Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında yaşanan tartışma: