Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu. Ertem Şener sonrasında yaşananları böyle savundu

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin yarıda kalmasının ardından Beyaz Futbol programında eski Hakem Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma çıktı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanılanların ardından yapılan açılamaların kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Çakar’ın bu açıklaması sonrası deliye dönen Rasim Ozan Kütahyalı “Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti. Yapma, yapma… Büyükekşi ile uzlaşmadın mı sen? Büyükekşi cansımsın, Büyükekşi geri alıyorum… Gel kahve içelim demedin mi” dedi.

Rasim Ozan’ın bu sözleri sonrası ortam bir anda gerilirken acil bir şekilde reklama giden ve Ertem Şener sonrasında ise yayını erken kapattı.

Yaşanan bu anlar sosyal medyanın gündemine otururken Ertem Şener yayını neden bitirdiğine dair bir açıklama paylaştı.

İşte Ertem Şener’in açıklamaları:

"Kamuoyuna; Bu akşam Beyaz Futbol’u erken bitirdim, evet. 29 yıllık yayıncılık tecrübem, bunu gerektirdi. Böylesine sıkıntılı futbol ikliminde, kulüplerin insanlar üzerinde yaşattığı olumsuz hava yetmezmiş gibi bir de bizim programda kavga ve gürültü yaşanmasını istemedim. Reyting için programa devam eder ve 1 saat kavga edilmesine izin vermeyi de bilirdim. Yarın da “oh reytingin kralını aldım” derdim. Ama bu sefer futbolu kaosa sürükleyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurdum. Lakin bundan sonra da buna sebep olan kavgacıları eleştirmeye hakkım, hiç olmazdı. Ben, futbolda barış, sükunet ve huzurdan yanayım. Fırsatı reytinge çevirmek, benim programcılık anlayışımda, “özellikle böyle bir dönemde olmaz, olamaz.” Beyaz Futbol ve Derin Futbol olarak objektif, tarafsız, ilkeli ve barışı sağlamaya yönelik yayınlara “ben olduğum sürece” devam edilecek. Aksi takdirde, kim olursa olsun, benim programlarımda, kavga ikliminin yaşanmasına ve yaşatılmasına asla izin vermeyeceğim. Gerekirse yine, yeniden reklama gidip ardından jenerik gireceğim. Ayrıca; Benim hiçbir programımda sansür olmaz. Kim olursa olsun buna müsade etmem. Böyle bir durum, bugünkü yayın ve önceki programlarımda ispat edildiği an, mesleğimi anında bırakacağıma şeref sözü veriyorum! Benim tek derdim kaybolan sevgi, saygı, güven ve huzur ortamının yakalanmasına yardımcı olmak. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Müsade etmiyorum. Etmeyeceğim de. Saygılarımla"