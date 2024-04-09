'Hem Tayyip Erdoğan'a yakın hem de sever' diyerek anlattı. Rasim Ozan Kütahyalı yeni TFF Başkanı'nı açıkladı

Kaynak: Cüneyt Özdemir Youtube
'Hem Tayyip Erdoğan'a yakın hem de sever' diyerek anlattı. Rasim Ozan Kütahyalı yeni TFF Başkanı'nı açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı bir Youtube programında TFF'nin yeni başkanını açıklarken, Erden Timur ile ilgili de çarpıcı sözler sarf etti.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Türk sporunda son dönemde yaşanan gerginliklere dair konuşurken çarpıcı iddialarda bulundu.

Galatasaray'da Erden Timur'un yeni yönetimde olmayacağını ayrılacağını söyleyen Kütahyalı, Erden Timur'un ailesiyle ilgilenmek için ayrılacağını dile getirdi.

Erden Timur'un, Galatasaray kariyerinin bitmediğini belirten Kütahyalı "Hataları vardır ama seviliyor, onun için ben diyorum Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olarak geleceğini ön görüyorum, aynı Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye başkan olarak geleceği gibi" sözleriyle gündem oldu.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamaları:

"Bence bu sezon bittikten sonra, Tayyip Bey kesinlikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yan yana almalı. Futbol konusunda hükümetin karnesini zayıf görüyorum 20 yıldır. Futbol federasyonu daha iyi yapılandırılabilirdi. Bir Premier Lig modeli, ondan dolayı ben Acun Ilıcalı diyorum. Hem Acun Tayyip Erdoğan'a yakındır, hem Acun Tayyip Erdoğan'ı sever hem de dünyayı bilen bir adam, İngiltere'yi avucunun içi gibi bilen bir adam orada takımı var."

"Yapılacak şey belli, bu şekilde gitmez tamamen rezalet olmuş durumda şu an yapılacak şey dünyanın en iyi ligi İngiltere Premier Lig modelini kopyalamak hiç ego yapmayalım. Yapmamız gereken bu, bunu da bence gerçekleştirilecek adam Acun Ilıcalı."

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