Rasim Ozan Dem Parti'ye vaatler sıraladı! Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalacağını, kayyum atanmayacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Rasim Ozan Dem Parti'ye vaatler sıraladı! Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalacağını, kayyum atanmayacağını açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden Dem Parti'ye vaatler sıralayarak, Meral Danış Beştaş'ın %9 oy oranını yakalayabilmesi halinde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalacağını ifade etti.

Yerel seçimlere az bir süre kala Rasim Ozan Kütahyalı, DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş için Kürt seçmene çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Dem Parti'ye vaatler sıralayan Kütahyalı, Beştaş'ın seçimlerde %9 oy oranını yakalayabilmesi halinde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalacağını iddia etti.

"MERAL DANIŞ BEŞTAŞ, %9 OY ORANINI YAKALAYABİLİRSE..."

Beştaş'ın sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayan Kütahyalı, "Eğer 31 Mart’ta Meral Danış Beştaş, %9 oy oranını yakalayabilirse; 1- İmralı’ya tecrit kaldırılacaktır 2- Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve hapisteki Kürt siyasetçiler serbest kalacaktır. 3- Kürt belediyelerine kayyum atanmayacaktır. Mühür İstanbul Kürtleri’nin elindedir…" ifadelerini kullandı.

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