Kürtçü Rasim Ozan: Erdoğan İmralı’ya tecridi kaldırsın villa yapsın Devlet Bey saygı duyar

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir programda çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Daha önce FETÖ’nün Türk ordusuna kumpasında tetikçilik yapan Rasim Ozan Kütahyalı son dönemde de Kürtçü çıkışlarıyla tepkileri üzerine çekiyor.

İç savaş çıkarmak istercesine söylemlerini sertleştiren Rasim Ozan Kütahyalı son söylemlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de kattı.

“BAHÇELİ SAYGI DUYAR”

Devlet Bahçeli’nin, İmralı için tecridin kaldırılması gibi uygulamalara ses çıkarmayacağını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, “Devlet Bey der ki; Tayip Bey’in kararı… Saygı duyar.” ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı şöyle konuştu:

“Hala şöyle düşünen Kürtler var.

MHP’yi atsın bizi alsın.

Baba ne yapıyorsun yok öyle bir dünya.

MHP artık bu işin bir parçası.

Devlet Bahçeli şudur budur onlar bitti.

Devlet Bahçeli bu devletin ruhu şuan.

Bu ruh da kolay bedenden ayrılamaz.

Ama bu özgüvenle birlikte

Tayyip Erdoğan yarın İmralı’ya tecridi kaldırsın.

Daha abartıyorum;

İmralı’ya yeni tesis villa yaptırsın.

Devlet Bey der ki; Tayip Bey’in kararı…

Saygı duyar.”

BAHÇELİ: YENİ YÜZYILIN KURTARICISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin olağan 14. büyük kurultayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunmuştu.

MHP lideri, Erdoğan'ın 'final' sözlerine şu karşılığı verMİŞTİ.:

"Cumhur İttifakı 31 Mart'ta millet tarafından verilecek görev için hazırdır.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarması Türk milletinin şahlanmasıdır.

Sayın cumhurbaşkanı yanınızdayız, Türk milletini yalnız bırakamazsınız.

Ayrılamazsın, bırakamazsın,

Türkiye Yüzyılına beraber yürüyeceğiz.

Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz."