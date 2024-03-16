Rasim Ozan şimdi de Kürtçü oldu! Türk Ordusu'nun çökertilme kumpasında tetikçilik yapmıştı. Türkiye karıştırılmak mı isteniyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 14 Mart’ta bir basın toplantısı düzenledi ve Türk futboluna ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı için "Büyük FETÖ savunucusu" diyen Ali Koç, “Hala İçişleri Bakanlığı’nın terör listesinde olan, kırmızı listede yer alan efsaneler! O dönem örgütün yılmaz savunucusu ve sözcüsü Rasim Ozan Kütahyalı’nın da heykelinin dikilmesi için savunduğu FETÖ savcısı Zekeriya Öz de bu kulübün bir üyesi. Bunu söylemişken ‘3 Temmuz olmasaydı Fenerbahçe’yi yerle yeksan etmeseydik’, bakın ‘etmeseydik’ diyor, ‘edilmeseydi’ demiyor. Tekrar söylüyorum, ‘3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe’yi yerle yeksan etmeseydik Galatasaray’ın önü açılmazdı’ diyen zamanın büyük FETÖ savunucusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da Galatasaraylı olması herhalde tatlı bir tesadüf” ifadelerini kullanmıştı.

"CEVAP VERME CÜRETİNE SAHİP DEĞİL MİSİN?"

Koç'un bu sözlerine Kütahyalı, X platformunda bir takipçisinin “Bırak siyaseti Ali Koç senin hakkında konuşuyor bir cevap verme cüretine sahip değil misin?” şeklindeki sorusu sonrası yanıt verdi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİN ÖZGÜRLÜĞÜ SÖZ KONUSU İKEN..."

Rasim Ozan, “Kürt kardeşlerimin özgürlüğü söz konusu iken Ali Koç umurumda değil, ne dediğini bilmiyorum, s..imde de değil. Tipik Loser Ali Koç işte… Şampiyonluğu kaybettiğini biliyor, o yüzden kamuflaj arar o. Bir 5 sene daha bu kamuflaj operasyonlarıyla Başkan yaparız biz Ali Koç’u” şeklinde yazdı.

“2022’DE O MEŞHUR PROGRAMI YAPTIM SENİ KURTARDIM"

Ali Koç’a bir yanıt da Youtube’da yaptığı programdan yanıt veren Kütahyalı, “Köyferans kupasını al da rahatla. Al da bu kamuflajlara ihtiyaç duyma. Bak 2022’de program yaptık seni kurtardım, o meşhur yayını yaptık rahatlattın Fenerbahçelileri, bir sene kurtardın. Geçen sene kafa kafaya Jesus’la 1 sene idare ettin. Bu sene de şampiyonluk gitti. E baba tamam ne yapayım yani bir kez daha seni kurtaralım ama ben seni kurtarmayayım, şu köyferansı al ondan sonra bu saçmalıkları yapma” diye konuştu.