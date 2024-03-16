Seyir halindeki otomobilin kaputu açıldı. İşte korku dolu anlar

Kaynak: DHA
Seyir halindeki otomobilin kaputu açıldı. İşte korku dolu anlar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki bir aracın kaputu açılınca, korku dolu anlar yaşandı. Sürücü kaza yapmadan aracı durdurdu.

Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobilin kaputu bir anda açıldı. Kaputun dönmesiyle otomobilin camı tamamen kapandı. O anlar başka araçtaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. 16 AVY 838 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda kaputu açıldı. Kaputun tamamen camı kapamasıyla paniğe kapılan sürücü yavaşladı. O anlar arkasından gelen başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

kaput-2.jpg

kaput1.jpg

İlgili Haberler
Canlı yayında erken seçimin tarihini açıkladı. Kaçınılmaz diyerek duyurdu
Rasim Ozan şimdi de Kürtçü oldu! Türk Ordusu'nun çökertilme kumpasında tetikçilik yapmıştı. Türkiye karıştırılmak mı isteniyor?
Son Haberler
Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı Spor
Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Gümrük Muhafaza'dan operasyon. 252 Milyon liralık eşya ele geçirildi Gündem
Gümrük Muhafaza'dan operasyon. 252 Milyon liralık eşya ele geçirildi
İstanbul'da lüks sitelerin aidat bedelleri dudakları uçuklatıyor! İnsanlar bu paralara 3 ay kira ödüyor Magazin
İstanbul'da lüks sitelerin aidat bedelleri dudakları uçuklatıyor! İnsanlar bu paralara 3 ay kira ödüyor
Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? Gündem
Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek?
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı '2 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı '2 yaralı
Akaryakıt fiyatlarındaki gerçek ortaya çıktı. Uzman isim bomba detayı yakaladı Gündem
Akaryakıt fiyatlarındaki gerçek ortaya çıktı. Uzman isim bomba detayı yakaladı
Netanyahu Hamas’ın ateşkes taleplerini gülünç olarak niteledi Dünya
Netanyahu Hamas’ın ateşkes taleplerini gülünç olarak niteledi