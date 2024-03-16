Seyir halindeki otomobilin kaputu açıldı. İşte korku dolu anlar

Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobilin kaputu bir anda açıldı. Kaputun dönmesiyle otomobilin camı tamamen kapandı. O anlar başka araçtaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. 16 AVY 838 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda kaputu açıldı. Kaputun tamamen camı kapamasıyla paniğe kapılan sürücü yavaşladı. O anlar arkasından gelen başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.