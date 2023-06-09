Ratanya bitkisi mantara iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan mantara iyi gelen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

MANTAR NEDİR?

Bir enfeksiyon hastalığı olan mantar hastalığı, tek hücreli mantarların cilt üzerinde kızarıklık, kaşıntı, iltihaplanma ve şişliklere neden olmasıdır. Farklı mantar türleri vücudun çeşitli bölgelerinde bu belirtilerin görülmesine neden olabilir.

RATANYA BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; Amerika'da yeti en ve birçok türü olan bir bitkidir.

Kökü toz haline getirilip, kullanılır. Çiçekleri kırmızı; yaprakları uzun, ince ve uçları dilimlidir.

RATANYA NASIL KULLANILIR?

Ratanya kökü Çay, Tentür ve Natürel ilaç yapımında kullanılır. Ratanya Kökü kurutulup toz haline getirildikten sonra suda kaynatılarak kullanılır.

Çay ya da şurup şeklinde kullanılabileceği gibi ağız ve boğaz iltihaplarına karşı ve diş etlerini kuvvetlendirmek için gargara olarak da kullanılabilir. Basura karşı pansuman yapılırsa faydası görülür.