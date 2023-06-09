Ratanya bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ratanya bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

RATANYA BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; Amerika'da yeti en ve birçok türü olan bir bitkidir.
Kökü toz haline getirilip, kullanılır. Çiçekleri kırmızı; yaprakları uzun, ince ve uçları dilimlidir.

RATANYA BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Şurubu; ishali keser.

-Bağırsak iltihaplarını giderir.

-Basur memelerine karşı pomad ve fitil olarak kullanılır.

-Dişetlerini kuvvetlendirir.

-Öksürük ve bronşitte iyi gelir.

-Mantar şikâyetlerine karşı faydalıdır.

-Aşırı adet kanaması da dâhil olmak üzere kanamaları durdurur.

RATANYA NASIL KULLANILIR?

Ratanya kökü Çay, Tentür ve Natürel ilaç yapımında kullanılır. Ratanya Kökü kurutulup toz haline getirildikten sonra suda kaynatılarak kullanılır.

Çay ya da şurup şeklinde kullanılabileceği gibi ağız ve boğaz iltihaplarına karşı ve diş etlerini kuvvetlendirmek için gargara olarak da kullanılabilir. Basura karşı pansuman yapılırsa faydası görülür.

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