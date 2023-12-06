Ratatouille nasıl yapılır? Ratatouille tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan Ratatouille yemeği ile düello yapmalarını isteyecek. MasterChef All Star fragmanı sonrası Ratatouille en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Ratatouille nasıl yapılır? Ratatouille tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ratatouille nasıl yapılır? Ratatouille tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar Fransa’nın geleneksel lezzetlerinden Ratatouille yemeğini yapacak. MasterChef'te yapılan ratatouille tarifi şimdiden merak konusu oldu. Peki, Ratatouille nasıl yapılır? Ratatouille tarifi için malzemeler neler?

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İşte Ratatouille tarifi…

RATATOUİLLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 adet patlıcan

- 2 adet sakız kabağı

- 2 adet domates

- 2 diş sarımsak

- 10 gr. zeytinyağı

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RATATOUİLLE NASIL YAPILIR?

Patlıcanları kabuklarıyla birlikte yuvarlak doğrayın ve tuzlu suda 15-20 dakika bekletin. Bu esnada kabakları ve domatesleri de halka halka aynı boyda doğrayın.

Tüm doğradığınız sebzeleri bir kaba aktarın. Üzerlerine zeytinyağı tuz, karabiber ve kekik ekleyin, ardından karıştırın.

Yuvarlak cam fırın kabını zeytinyağı ile yağlayın. Doğradığınız tüm sebzeleri, neredeyse boşluk kalmayacak şekilde dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve 200 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin.

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