Raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı; kesin ölüm nedeni araştırılıyor

Olay, sabah saatlerinde Kılıçdede Mahallesi viyadük bitiminde meydana geldi. Tekkeköy istikametine giden tramvayı kullanan G.D. (40), raylarda hareketsiz yatan kişiyi fark edince acil durum freni yaptı. Ancak tramvay raylardaki kişiye çarptı. Vatman G.D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenin Tuncay Boğa olduğu tespit edildi. İnceleme yapan ekipler, tramvayın çarptığı noktada aydınlatma kablosunun kesik olduğunu belirledi. Ayrıca Boğa'nın cansız bedeninin yanında bıçak ve balta bulundu. 'Hırsızlık' suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Boğa'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile tespit edilecek. Vatman G.D.'nin ifadesine başvurulurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)