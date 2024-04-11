Re-Pie Portöy’den turizme 250 milyon dolarlık yatırım

Türkiye’nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy, turizme ve istihdama katkı yapacak bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Re-Pie Portföy’ün yeni fonu Artnouve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), Akdeniz çanağının en önemli turizm beldesi Bodrum’da sürdürülebilirlik odaklı nitelikli yaşam alanı kuracak. Artnouve GSYF’nin Bodrum’daki projesi, son yıllarda turizm alanında yapılmış en büyük yatırımlar arasında yer alacak.

Sermaye piyasası ürünlerinin tabana yayılması ve kollektif yatırım bilincine örnek olan Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu Artnouve, yeni kentsel mekânlar ve yaşam alanları, akıllı şehir ve inşaat teknolojileri geliştirerek, sürdürülebilirlik vizyonuna sahip şirketlere yatırım yapıyor.

AMANRUYA’YI SATIN ALDI

Son dönemlerin en büyük satın almalarından birini gerçekleştirirken dünyaca ünlü ultra lüks otel markası Aman’ın Bodrum’daki Amanruya otelini de satın alan Artnouve GSYF’nin ilk projesi, otelle birlikte Bodrum-Demirbükü’nde toplam 400 dönüm üzerinde gerçekleştirilecek.

Akdeniz havzasının sürdürülebilirlik odaklı en nitelikli yaşam alanı olacak projeyle, dünyanın en lüks otel markalarından birinin de içinde yer alacağı ultra lüks villalardan oluşan bir yaşam kompleksi kurulması planlanıyor.

DEMİRBÜKÜ’NDE 400 DÖNÜM ÜZERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Artnouve GSYF’nin yatırımı hakkında şu bilgileri verdi:

“BES fonları, bireysel ve tüzel yatırımcıların katılımıyla 250 milyon dolar kaynakla kurduğumuz Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu Artnouve GSYF’nin ilk yatırımı olan proje, Bodrum Demirbükü’nde 400 dönümlük geniş bir arsa üzerinde gerçekleşecek. Sürdürülebilirlik anlamında sadece ülkemizde değil, dünyada da öne çıkan en iyi uygulamalardan birine imza atacağız. Vazgeçmeyeceğimiz tek unsur, bölgenin bitki örtüsü, kara ve denizdeki canlı yaşamı başta olmak üzere doğal hayatı korumak olacak. Dünyanın en ünlü mimarlık ofisleriyle çalışmalarımız sürüyor. Global ölçekte 7 mimari ofis çalışmalarını yaptı. Bu çalışmaları harmanladık. Proje alanında yer alacak otel için dünyaca ünlü bir markayla anlaşma sağladık ve kısa süre içinde duyuracağız. Böylece, ülkemizin turizm profesyonelleri de dünya standartlarında istihdam olanağı bulacakları yeni bir turizm alanına kavuşacak. Projeye yabancı yatırımcılardan da büyük ilgi var.”

PROJENİN DEĞERİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI ARTIRACAK

Artnouve GSYF yatırımıyla Bodrum'da yapılacak yeni proje, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunmasının yanı sıra ekolojik, tarihi ve sosyal zenginliğiyle uyumlu bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor. Projede, su ve enerji verimliliği ile doğal kaynakların korunması ve yeni yaşam alanı sakinlerinin bu konudaki deneyiminin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Projenin sürdürülebilirlik yaklaşımını değerlendiren Çamlıbel, şunları söyledi: “Projemize en büyük değeri kazandıran özellik, sürdürülebilirlik yaklaşımı olacak. Bu çerçevede hazırlanan master plan, mevcut bitki türleri dahil olmak üzere doğal yaşamı bütünsel olarak korumak, bölgenin doğal potansiyelini geliştirmek ve proje unsurlarını yerel ekosisteme doğallıkla entegre etmek için koruma odaklı tasarıma öncelik veriyor. Mevcut bitki örtüsünü en kapsamlı şekilde muhafaza ederken entegre su yönetimi ile arazinin doğal su kaynaklarının korunması ve döngüsel su kullanımıyla doğal kaynak kullanımının en düşük seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Proje, net sıfır enerji stratejisine bağlı kalarak güneş enerjisi kullanımını, yağmur bahçelerini ve sulama için su depolamayı öne çıkararak dünyanın en yaygın kullanılan yeşil inşa derecelendirmesi olan LEED sertifikası gereksinimleri çerçevesinde hayat bulacak.”

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Artnuove GSYF’nin yatırımlarında odaklanacağı ilk alanlardan olan turizm, Türkiye ekonomik göstergelerine göre ülkenin GSYH’ına katkıda sanayi kadar kritik bir rol oynuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’nin turizm geliri 2023 yılında 54 milyar doları aştı.

“Bu rakamlar ihracata dayalı büyümeyi hedefleyen Türkiye ekonomisi için çok önemli. Re-Pie Portföy olarak bizler de turizmden gelen bu girdinin artmasına yardımcı olacak şekilde ülkemizin nitelikli turizm alt yapısına katkı sağlayacak bir proje hayata geçireceğiz” diyen Çamlıbel “Artnouve GSYF ile gerçekleştireceğimiz ilk projede, fonumuz Türkiye’ye önemli bir yatırım çekerek hem ülke turizmine hem de istihdama destek olacak” diye konuştu.

Çamlıbel, şunları söyledi: “Akdeniz havzası, dünyanın en zenginlerinin tatillerini geçirdiği bölge olarak öne çıkıyor. Burada da Fransa’nın St Tropez’si ve İtalya’nın Garda’sı gibi marka olmuş şehirler, bölgeler var. Ülkemizde de Bodrum bu merkezlerden biri. Bodrum geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir dönüşümden geçti. Artık sadece bir tatil beldesi değil, yıl boyunca yaşayan bir nüfusa ev sahipliği yapan bir çekim merkezi. Bodrum turistik bakımdan da hızlı bir gelişim gösterdi. Bu gelişimde Bodrum’un doğal güzelliği ve ikliminin yanı sıra, sunduğu kültürel derinlik, koylarının sağladığı mahremiyet, canlı eğlence hayatı, havaalanı ve marinası sayesinde uluslararası erişimin kolaylığı önemli rol oynadı. Fonumuz bu çizgiyi sürdürülebilirlik odaklı devam ettirecek.”

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ’

Çamlıbel, şunları söyledi: “Yerli ve yabancı yatırımcılara Türkiye turizminin geleceğine yatırım fırsatı sunan yeni fonumuz Artnouve GSYF, sürdürülebilirlik odaklı olarak yenilikçi biçimde oluşturulacak yaşam alanlarına ‘art’istik unsur katacak projelere yatırım yapacak. 250 milyon dolara ulaşan rakamla kapanan Artnouve, kollektif yatırıma örnek Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi yatırım fonu oldu. Artnouve GSYF’nin süresi 9+1 yıl olarak belirlendi. Artnouve GSYF’nin yatırım yaptığı ilk projede, Türkiye turizm ve gayrimenkul sektörlerinde çıtayı yukarı taşıdı, yatırımcılara bu alanda yatırım fırsatı sunduk.”