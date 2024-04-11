DTÖ’den küresel ticarette riskler sürüyor

DTÖ ekonomistleri, "Küresel Ticaret Görünümü ve İstatistikler" raporu açıklandı.

Açıklanan veriler kapsamında, 2023'te yüksek enerji fiyatları ve enflasyonun etkisiyle yüzde 1,2 daralma gösterdi.

Dünyada 2023’te mal ticaretinin ekonomik değeri yüzde 5 düşüşle 24,01 trilyon dolara gerileme gösterirken, ticari hizmet ihracatı yüzde 9 artış göstererek 7,54 trilyon doları görerek mal ticaretindeki düşüşü kısmen telafi etti

Küresel ticaretin 2024’te yavaş bir toparlanma kaydederek yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Amerika'da ihracatın yüzde 3,6, Orta Doğu'da yüzde 3,5 ve Asya'da yüzde 3,4’le ılımlı büyüme kaydedeceği tahmin edildi.

Güney Afrika'nın ihracatına ilişkin artış beklentisi yüzde 2,6 olarak kaydedildi.

Avrupa'nın ihracatının ise yüzde 1,7 atış kaydederek diğer bölgelerin gerisinde kalacağı belirtiliyor.

İthalatın Asya'da yüzde 5,6 ve Afrika'da 4,4 büyüyerek küresel talebi destekleyeceği tahmin edildi.

Ama tüm diğer bölgelerde ithalatın ortalamanın altında artış seyredeceği bekleniyor.

"Ticaretin dayanıklılığı, iki ana nakliye rotasındaki aksaklıklarla sınanıyor"

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala, raporu kapsamında, geçim kaynakları ve refahın iyileştirilmesi amacıyla hayati önem taşıyan esnek tedarik zincirleri ve çok taraflı ticaret çerçevesiyle küresel ticaretin toparlanma yönünde ilerlediğini belirtti.

Iweala, "Ekonomik büyüme ve istikrarın sürdürülebilmesi için jeopolitik gerilimler ve ticaretin parçalanması gibi riskleri azaltmamız şart." İfadelerini kullandı.