28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Benfica'dan 19'luk stoper Real Madrid'e

Real Madrid, kadrosundaki büyük gençlik harekatına bu yaz devam etme ve Benfica'dan 19 yaşındaki stoper Antonio Silva'yı transfer etme kararına vardı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 22:15
Takip Et

Real Madrid, Benfica'dan 19'luk stopere talip

Benfica'dan 19'luk stoper Real Madrid'e
+
Aa
-

Record'da yer alan habere göre; Real Madrid, RB Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol'u listesine aldı ancak daha ucuz ve daha genç olan Antonio Silva'nın transferini de önceliklendirdi. Benfica'da as stoper halinde gelen ve Dünya Kupası'nda da 1 maçta 90 dakika forma giyen Silva için Carlo Ancelotti de onay verdi.
Benfica'nın ise 19 yaşındaki stoperi için 100 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.
Real Madrid, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Rodrygo ve Endrick gibi isimlerle kadrosunu yenilemeye başlamıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
3
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
4
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
6
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
7
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Büyükçekmece'de otomobilin içinden çıkan ceset ile ilgili 1 şüpheli yakalandı
﻿Büyükçekmece'de otomobilin içinden çıkan ceset ile ilgili 1 şüpheli yakalandı
﻿Büyükçekmece'de otomobilin içinden çıkan ceset ile ilgili 1 şüpheli yakalandı
﻿Gözaltına alınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Malatya’ya getirildi
﻿Gözaltına alınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Malatya’ya getirildi
﻿Gözaltına alınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Malatya’ya getirildi
﻿Eyüpspor Bodrumspor: Kritik gol, 3 puan
﻿Eyüpspor Bodrumspor: Kritik gol, 3 puan
﻿Eyüpspor Bodrumspor: Kritik gol, 3 puan
﻿Balıkesir merkezli üç ilde dolandırıcılık operasyonu. 5 kişi tutuklandı
﻿Balıkesir merkezli üç ilde dolandırıcılık operasyonu. 5 kişi tutuklandı
﻿Balıkesir merkezli üç ilde dolandırıcılık operasyonu. 5 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.