Real Madrid efsanesinden Arda Güler'i sinirlendirecek yorum

Real Madrid’in efsane forvetlerinden Fernando Morientes, Kylian Mbappe’nin sakatlığının ardından genç Brezilyalı yıldız Endrick’in öne çıkabileceği fikrini savunuyor. Mbappe, Alaves’e karşı oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacak. Bu durum, Real Madrid’in hücum hattında belirsizlik yaratmış durumda. Morientes, genç Endrick’in Mbappe’nin yokluğunda en iyi alternatif olduğunu vurgularken, oyuncunun yeteneğine de hayran kaldığını belirtti.

Morientes, AS gazetesine yaptığı açıklamada, “Endrick’in kişiliğini gerçekten çok beğeniyorum. Madrid gibi büyük bir kulübe bu yaşta gelmek hiç de kolay değil. Oyununu sahaya yansıtabilmesi için kulübün büyük statüsünü anlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ancak dikkat çeken bir nokta, Morientes’in Arda Güler’i tercih etmemesi oldu. İspanyol basınında, Carlo Ancelotti’nin Mbappe’nin yokluğunda Arda Güler veya Endrick arasında bir seçim yapabileceği konuşulurken, Morientes’in Endrick’e olan desteği dikkatlerden kaçmadı.

Arda Güler, Türk futbolunun parlayan yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 2023 yılında Fenerbahçe ile büyük başarılara imza atan Arda, yeteneği ve oyun görüşüyle hem kulüp hem de milli takımda önemli bir yer edindi. Morientes’in Endrick’i öne çıkarması, Arda’nın yeteneklerini gölgede bırakıyor gibi görünse de genç futbolcunun potansiyeli ve performansı ile bu durumu değiştirebileceği aşikar.

FERNANDO MORİENTES KİMDİR?

Fernando Morientes, İspanyol futbolunun unutulmaz forvetlerinden biridir. 1 Nisan 1976’da, İspanya’nın Caceres şehrinde doğan Morientes, futbol kariyerine 1994 yılında Real Madrid’in altyapısında başladı. 1995 yılında profesyonel olarak Real Madrid A takımına yükselen Morientes, burada gösterdiği performansla adını duyurdu.

Morientes, Real Madrid’de geçirdiği dönemde 1997-2000 yılları arasında üç La Liga şampiyonluğu ve iki UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi kazandı. Hava toplarındaki hakimiyeti, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile tanınan Morientes, özellikle büyük maçlarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. 2004 yılında Real Madrid’den ayrılarak, Monaco’ya transfer oldu ve burada da etkileyici bir performans sergiledi.

İspanyol milli takımının da önemli bir parçası olan Morientes, 1998-2006 yılları arasında 47 kez milli formayı giydi ve 27 gol attı. 2004 Avrupa Şampiyonası ve 2006 Dünya Kupası’nda görev aldı.

Futbolculuk kariyerini 2010 yılında Espanyol’da sonlandıran Morientes, ardından antrenörlük ve yorumculuk kariyerine adım attı. Real Madrid ve İspanyol futbolunun tarihindeki yerini sağlamlaştıran Morientes, hem sahadaki yetenekleri hem de liderliği ile tanınmaktadır. Futbol dünyasında bıraktığı iz, onu unutulmaz isimlerden biri haline getirmiştir.